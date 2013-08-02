В Харькове назвали дату очередной покупки Курченко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение размещено на сайте Харьковского областного совета.

«Конкурс будет проведен 27 августа 2013 года, в 10.00 часов по адресу: г. Харьков, пл. Свободы, 5, Госпром, 4 подъезд, 3 этаж, управление по вопросам коммунальной собственности исполнительного аппарата областного совета», - сообщили в облсовете.

Цена объекта приватизации превышает 562,1 млн грн, НДС – более 112,4 млн грн.

Начальная цена объекта с учетом НДС превышает 674,5 млн грн.

Будущий владелец объекта должен заплатить стоимость объекта с учетом НДС в течение 30 календарных дней с момента нотариального удостоверения договора купли-продажи.

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«В случае неуплаты средств в течение указанного срока покупатель выплачивает в пользу продавца неустойку в размере 20% цены продажи объекта. В случае неуплаты средств согласно договору купли-продажи вместе с неустойкой в течение последующих 30 дней договор подлежит расторжению», - отмечается в условиях проведения конкурса по продаже «Металлиста».

Для участия в конкурсе покупатель должен подать заявление и бизнес-план или технико-экономическое обоснование послеприватизационного развития объекта. Конечный срок принятия заявлений, подтверждающих документов и бизнес-планов (или ТЭО) - за 7 календарных дней до проведения конкурса.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2012 года депутаты Харьковского городского совета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» было передано городом в управление Харьковского областного совета.

20 декабря на то время президент футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

21 декабря председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, сказал, что не исключает возможности продажи стадиона частному лицу.

24 декабря Ярославский сообщил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист», и передал обязательства по его финансированию другому инвестору. Владельцем клуба стал харьковский бизнесмен Сергей Курченко.

26 декабря на сайте ФК «Металлист» появилась информация со ссылкой на Курченко о желании нового владельца клуба выкупить из коммунальной собственности областной спортивный комплекс «Металлист», на котором играет команда.