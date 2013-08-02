В Харькове в ресторане застрелили бизнесмена
В Харькове в одном из ресторанов неизвестный застрелил 42-летнего бизнесмена.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Артема Степанова.
По его сведениям, чрезвычайное происшествие случилось ночью 1 августа. От полученных ранений 42-летний мужчина умер.
На данное время подозреваемый не задержан.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
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Досудебное расследование продолжается. Его ход контролирует прокуратура области.
В отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области комментировать УНИАН происшествие отказались. «Мы не будем комментировать. Мы работаем над раскрытием преступления», - отметили в милиции.