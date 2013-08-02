Беларусь начала проверку продукции Roshen

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Игоря Гаевского.

"Со среды мы начали отбор проб в продукции Roshen, дабы поискать там то, что нашли россияне, и проверить ряд других показателей", - рассказал Гаевский.

"По результатам этой работы мы будем принимать решение - либо продукция соответствует нормам Таможенного союза и нашим внутренним, либо нет", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.

Вслед за Россией Казахстан заявил о намерении проверить продукцию кондитерской корпорации Roshen.