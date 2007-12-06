Банком года клиенты назвали ПриватБанк, эксперты – Райффайзенбанк Аваль

Первый в Украине банковский конкурс «MasterCard Банк года 2007» признал «Банком года 2007» по оценкам клиентов ПриватБанк, экспертов – «Райффайзенбанк Аваль», говорится в пресс-релизе MasterCard.

Как сообщил Ян ЧАРНЫ, генеральный директор MasterCard Europe в Украине, Чехии и Словакии, «основной целью конкурса является сориентировать потребителей в динамичном и не простом рынке финансовых услуг и помочь украинцам в выборе надежного финансового партнера».

Лучшие банки определяли как «академики» - финансовые аналитики, ученые и редактора экономических изданий, так и клиенты путем всенародного Интернет и SMS-голосования.

Победителем в наиболее престижной номинации «Самый надежный банк», которого определяли клиенты, с большим отрывом стал ПриватБанк. Вторым в рейтинге клиентских симпатий стал Укргазбанк, третьим – Кредобанк.

Интересно, что самые лучшие банки года по итогам голосования «академического» жюри даже не вошли в тройку лучших банков по итогам голосования клиентов. Итак, «академическим» банком года стал «Райффайзенбанк Аваль», за ним уже традиционно в списке номинантов следуют Родовидбанк и Укрсоцбанк. «Самым динамичным банком 2007 года» академики признали Родовидбанк, а банкиром года по мнению коллег стал глава Укрсоцбанка Борис ТИМОНЬКИН.

Как сообщалось, в ноябре MasterCard объявил о старте первого в Украине национального конкурса "MasterCard Банк года". В категорию «Банк года 2007» организаторами были номинированы 30 банков Украины, имеют лицензию Национального банка Украины, не находятся в стадии ликвидации, а также имеют за первое полугодие 2007 года объем активов более 600 млн. долл. США (3 030 млн. грн.).

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

Активы банка на конец сентября т.г. составляли 48 млрд. 424 млн. 920 тыс. грн., обязательства - 43 млрд. 966 млн. 074 тыс. грн., собственный капитал - 4 млрд. 458 млн. 846 тыс. грн., уставный капитал банка на 30 сентября т.г. составлял 2 млрд. 713,25 млн. грн. Чистая прибыль ПриватБанка за январь-сентябрь т.г. против аналогичного периода прошлого года выросла в 2,4 раза - до 604,1 млн. грн.

На начало ноября т.г. КБ «ПриватБанк» установлено 4 тыс. 145 банкоматов и 35 тыс. 923 POS-терминала в торговой сети.

По данным банка, на конец июня 2007 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 41,46%, опосредованного - 12,43%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.