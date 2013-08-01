Кабмин не допустит необоснованного роста цен на сельхозпродукцию

«Важно, чтобы высокий урожай почувствовал каждый украинец – или в магазине, или на ярмарке. Поэтому Правительство будет отслеживать цены на сельхозпродукцию. Мы не допустим их необоснованного роста. За последний год (а именно с мая прошлого года) средние цены реализации сельскохозяйственной продукции снизились на 3%», - отметил Сергей Арбузов.

Он обратил внимание на то, что Украина имеет потенциал для дальнейшего наращивания урожайности зерновых культур. Прежде всего, за счет повышения качества посевного материала и широкого применения передовых агротехнологий.

Так, отечественные аграрии уже собрали 85% ранних зерновых, а это почти 27 млн. тонн. Примечательно, что урожайность зерновых в этом году на 4,8 центнера с гектара выше, чем в прошлом году. Сейчас она составляет 29,5 центнера с гектара. Наивысшая урожайность ранних зерновых – в Черкасской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

«Учитывая завершение жатвы, актуализируется вопрос цены на собранное аграриями зерно. Важным в этом смысле является механизм введения минимальных цен на зерно, на что недавно обратил внимание Президент Украины Виктор Янукович», - отметил Первый вице-премьер.

Сергей Арбузов добавил, что в целом на рынке зерна сегодня наблюдаются позитивные показатели. В частности, внутренние цены на ранние зерновые стабильны и имеют тенденцию к росту; в течение последних 10 дней произошел рост цен на продовольственную пшеницу - на 50 грн. за тонну, на ячмень - на 20 грн.; трейдеры в портах покупают пшеницу 3-го класса по 1700-1730 грн. за тонну, ячмень - по 1780-1820 грн. К тому же, с начала июля этого года объемы экспорта зерна уже составили около 870 тыс. тонн.

«Министру аграрной политики поручаю держать на личном контроле вопрос хранения и сбыта аграриями зерна. Рассмотрите целесообразность продолжения практики снятия избыточного предложения внутреннего рынка зерна. Проконтролируйте обоснованность стоимости услуг в цепи поставки зерна на экспорт. Отчет о результатах проведенной по этим направлениям работы и принятым мерам ожидаем на следующем заседании Кабинета министров», - поручил Сергей Арбузов.

Также он обратил внимание на необходимость открытия новых рынков сбыта для сельскохозяйственной продукции, в частности, в странах Востока.