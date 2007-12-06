Министр курортов АРК уверяет, что мазут и сера туристам не будут мешать

Загрязнение Керченского пролива нефтепродуктами в результате серии кораблекрушений 11 ноября не представляет угрозы курортным территориям Крымского полуострова, утверждает министр курортов и туризма Крыма Владимир САВЕЛЬЕВ.

"Однозначно считаю, что никакой угрозы курортным территориям Крыма на ближайший курортный сезон нет. Есть (подтверждающие это) объективные данные Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и Минэкологии плюс Государственной санитарной службы Украины. Угрозы крымским пляжам нет, основной удар на себя принял остров Тузла и российская территория", - сказал В.САВЕЛЬЕВ на заседании в Верховном совете Крыма в среду.

Напомним, шторм 11 ноября стал причиной чрезвычайных происшествий в Азовском и Черном морях: за один день затонули четыре судна, шесть сели на мель, два танкера получили повреждения. Из разломившегося танкера "Волгонефть-139" в море вылилось около 2 тыс. тонн мазута. Произошла массовая гибель птицы и рыбы. Кроме того, на затонувших сухогрузах находилось около 7 тыс. тонн серы.

Экологи называют последствия шторма 11 ноября катастрофическими, отмечает РИА Новости. По мнению эксперта Национальной академии наук Украины, профессора Кентуккийского университета (США) Владимира ЗАХМАТОВА, загрязнение моря нефтепродуктами ноября стало крупнейшей на Украине экологической катастрофой со времен аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

С этим не согласен В.САВЕЛЬЕВ. "Публикации в крымских и российских изданиях с заголовками "Крым - второй Чернобыль" не имеют под собой никакой основы. Все это чистой воды вымысел. Вот у меня свежая справка СЭС (санитарно-эпидемиологической службы) - содержание нефтепродуктов в основных районах (загрязнения) идет на убыль", - утверждает министр курортов и туризма Крыма.

В Керченском проливе 13 ноября было отмечено 50-кратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, произошла массовая гибель птицы и рыбы.

На украинской территории нефтепродуктами, смешанными с песком и водорослями, был загрязнен берег острова Тузла в Керченском проливе, побережье пролива и 64 километра береговой линии косы Арабатская стрелка в Азовском море. 4 декабря сотрудники Государственной экологической инспекции обнаружили загрязнение акватории Керченского пролива нефтепродуктами в виде нефтяных пятен и серебристой пленки на поверхности воды.