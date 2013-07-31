На российской таможне объяснили, когда прекратят пропускать товары Roshen

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) уведомила Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе ФТС.

«Мы сегодня утром получили соответствующие письмо по факсу от Роспотребнадзора. Сейчас оно проходит внутренние регистрационные процедуры и сразу после этого будет отправлено на таможенные посты на границе», - сказал собеседник агентства.

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В то же время, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что при осуществлении государственного надзора за оборотом пищевой продукции при исследовании кондитерских изделий, произведенных на фабриках Кондитерской корпорации Roshen (Украина), выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека (органолептические показатели, токсические примеси) и законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке).

В связи с этим, приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации кондитерских изделий, произведенных на фабриках кондитерской корпорации Roshen (Украина): ПАО «Киевская кондитерская фабрика Roshen», ПАО «Винницкая кондитерская фабрика», ПАО «Мариупольская кондитерская фабрика Roshen», ПАО «Кременчугская кондитерская фабрика Roshen».

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«Соответствующая информация направлена в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в молочном шоколаде Roshen обнаружен бензапирен, обладающий канцерогенными свойствами и свойствами биоаккумуляции, что указывает на отсутствие должного контроля за продовольственным сырьем для производства кондитерских изделий.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.