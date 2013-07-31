Запрет Roshen в России нанесет 17 млн. дол. убытков в месяц

Согласно сообщению ассоциации, Украина также ежемесячно недополучит 11-13 млн грн налоговых отчислений на прибыль, на доходы физических лиц и единого социального взноса. Сумма возможный не вложенных инвестиций из-за запрета экспорта продукции Roshen может составить 40 млн грн в год.

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В связи с этим ассоциация «Укркондпром» обратилась к правительству Украины с просьбой решить вопрос с РФ о запрете поставок продукции кондитерской компании Roshen на рынок этой страны.

«Укркондпром» призывает правительство Украины определить совместно с российской стороной межгосударственную согласительную процедуру урегулирования проблемы без введения торговых запретов», - говорится в сообщении ассоциации.

Глава ассоциации Александр Балдынюк считает, что компетентные органы России, сертифицировав все фабрики Roshen, уже подтвердили качество и безопасность продукции компании.

К тому же в ассоциации указали на то, что административные запреты со стороны РФ могут повлечь за собой создание искусственных ограничений во взаимной торговле между двумя странами.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил российским СМИ, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.