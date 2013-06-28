В Харьков доставили тела погибших в Пакистане альпинистов

Как передает корреспондент УНИАН, прямой рейс с телами погибших прибыл из Исламабада в международный аэропорт Харькова в 2:40.

На этом же самолете в Харьков прибыли также семеро оставшихся в живых граждан Украины - участников этой экспедиции.

Как отметил председатель Харьковского альпклуба Геннадий Копейка, который встретил самолет, двое киевлян остались в Исламабаде, они ждут не доставленные им ценное снаряжение и вещи. Киевские альпинисты вернутся в Украину позже.

По его словам, самолет, на котором в Харьков доставили тела украинских альпинистов, дальше полетит в Вильнюс и доставит на родину тело погибшего литовского альпиниста.

Копейка отметил, что прощание с погибшими Сергеем Свиргуном, Бодави Кошаевым, Дмитрием Коняевым пройдет в воскресенье, 30 июня, в харьковском Доме милиции. Альпинистов похоронят на кладбище № 13.

Председатель Харьковского альпклуба отметил активную работу Посольства Украины в Пакистане, сотрудники которого помогали быстрее вернуть погибших на родину. «Очень активно и хорошо работало посольство и консульство Украины в Пакистане. Мы были на связи. Все детали обсуждались, все делалось для того, чтобы ускорить эту процедуру ", - сказал Копейка.

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Он отметил, что харьковские альпинисты ближайшие несколько лет не поедут в Пакистан.

В свою очередь заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что местная власть организует всю процедуру прощания и захоронения погибших альпинистов и рассматривать вопрос помощи семьям погибших.

Напомним, как сообщал УНИАН, 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов. Из харьковской экспедиции погибли трое.