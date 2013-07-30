Эксперт: Украина способна в 2013 году обойтись без кредита МВФ

«Несмотря на не легкие переговоры Украины с МВФ, в ноябре 2013 года после третьего раунда переговоров в 2013 году у правительства и МВФ есть все шансы заключить соглашение на15,5 млрд. долларов», - отметил он.

Эксперт констатирует, что правительство в силе сдвинутся с места по ключевым, политически чувствительным условиям. В частности, по его словам, дефицит госбюджета будет около 3% ВВП, что допустимо по условиям фонда. Также со слов Браиловского, финансовую структуру устроит переход к более гибкому обменному курсу и НБУ неоднократно показывал свою готовность к этому.

По мнению Браиловского, МВФ заинтересован в достижении результата переговоров с Украиной, о чем говорит смена руководителя миссии.

«МВФ заинтересован к сотрудничеству с Украиной и сама смена представителя МВФ в Украине этому свидетельство, так как подписание с МВФ планировалось еще в марте-апреле 2013 года, когда миссия МВФ работала в Киеве. Но не МВФ и не Украина тогда к сожалению не нашли компромисса и не смогли договориться по ключевым вопросам», - добавляет эксперт.

По мнению Браиловского, это было связано с принципиальной позицией Президента Украины Виктора Януковича, отказавшегося ради кредита МВФ допускать поднятие цен на газ для населения до 40 %. Финансист считает подобный шаг оправданным,поскольку, по его словам, есть горькие примеры: поднятие цен на газ и тепло в Болгарии весной 2012 года, когда поднялся бунт и народное восстание болгарского народа против действий правительства.

«Поэтому МВФ также нужно задуматься и пересмотреть компромиссные меры и предложения по условиям предоставления 15,5млрд долларов США не любой ценой для Украины, т.к. это двухстороннее сотрудничество между Украиной и МВФ и с Украиной, как с должным партнером нужно считаться», -убежден экономист.

При этом Браиловский соглашается с позицией премьер-министра Николая Азарова касательно того, что Украина способна в 2013 году обойтись без кредита МВФ, так как два года без них живет.

Напомним,что МВФ может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.