Великое Княжество Поэзии соберет беларусов, поляков и украинцев

6 декабря в Киеве, в помещении союза писателей Украины, состоится ІІІ фестиваль Magnus Ducatus Poesis (Великое Княжество Поэзии) при участии белорусских, польских и украинских поэтов и музыкантов.

Участие принимают: Уладзімер Арлоў, Марыя Мартысевіч, Андрэй Хадановiч, , Eugenijus Ališ anka, Vladas Braziūnas , Vytautas Dekšnys, Antanas A. Jonynas, Birutė Jonuškaitė, Kornelijus Platelis , Barbara Gruszka-Zych, Romuald Mieczkowski, Андрей Бондар, Сергей Жадан, Олег Коцарев, Дмитрий Лазуткин, Марьяна Савка и Остап Сливинский, а также Тодар Кашкурэвіч, Algirdas Klova і Mieczysław Litwiński.

Начало в 19.00. Вход свободный.