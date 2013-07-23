"Врадиевское дело" могут легко сфальсифицировать - адвокаты

Об этом заявили адвокаты Евгений Стельмах и Руслан Радецкий, представляющие интересы потерпевшей в результате изнасилования и жесткого избиения жительницы Врадиевки Николаевской области Ирины Крашковои, сообщили в адвокатском объединении Intel-Pravis.

По мнению представителей потерпевшей, этими обстоятельствами могут воспользоваться те, кто захочет сфальсифицировать дело или отдельные его материалы.

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В то же время прокурор Николаевской области Андрей Курысь заявил, что не допустит злоупотреблений с ознакомлением с материалами досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю Ирину Крашкову жестоко изнасиловали и избили трое жителей поселка Врадиевка. Своими насильниками она назвала двух офицеров милиции Врадиевского райотдела – лейтенанта Дмитрия Полищука и капитана милиции Евгения Дрыжака, а также таксиста Сергея Рябиненко.

Рябиненко и Полищук были задержаны сразу. Дрыжак был задержан после массовых протестов жителей Врадиевки, которые разгромили Врадиевский райотдел милиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжелых телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).