В Киеве задержана группа парней, которые грабили прохожих

Нарядом патрульно-постовой службы вчера вечером в Дарницком районе Киева были задержаны четыре молодых человека, которые грабили прохожих.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, эта группа злоумышленников, применяя физическую силу к женщине, заставила ее отдать дубленку, украшения и другие личные вещи.

Также установлено, что за полчаса до задержания один из задержанных ограбил девушку.