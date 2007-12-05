В Киеве задержана группа парней, которые грабили прохожих
14:05, 05 декабря 2007Общество
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Последняя кража - за полчаса до задержания
Нарядом патрульно-постовой службы вчера вечером в Дарницком районе Киева были задержаны четыре молодых человека, которые грабили прохожих.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, эта группа злоумышленников, применяя физическую силу к женщине, заставила ее отдать дубленку, украшения и другие личные вещи.
Также установлено, что за полчаса до задержания один из задержанных ограбил девушку.
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