В шахту имени Засядько вылили свыше 33 тысяч кубов воды

В аварийный участок 13-й восточной лавы шахты имени А.Засядько в Донецке подано свыше 33 тыс. 600 кубометров воды из р.Кальмиус (80% объема воды подается передвижными насосными станциями МЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций. Работа шахты временно приостановлена.

Всего на шахте в результате серии взрывов (18 ноября, 1 и 2 декабря) погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей). Тела 10 горняков (после первого взрыва) остаются в изолированном пространстве аварийного участка. В лечебных заведениях находятся 133 горняка (13 человек в состоянии средней степени тяжести, 120 - в удовлетворительном состоянии).

На предприятии работает Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварий, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.