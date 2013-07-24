Главный санврач: ситуация в Украине стабильная, но неустойчивая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко сообщил на пресс-конференции.

«Ситуацию с начала 2013 года мы считаем стабильной, управляемой, но однако неустойчивой, учитывая то, что коллективные заболевания все-таки зафиксированы. В целом ситуация... соответствует среднему уровню для данного времени года», - сказал он.

По словам Пономаренко, с начала 2013 года было зафиксировано 10 групповых всплесков острых кишечных заболеваний - среди 186 человек, большинство из которых проживает в Киеве.

«У нас основный возбудитель и основная инфекция, как и в прошлом году, которая приводит к коллективным заболеваниям, сальмонеллез», - сообщил главный санитарный врач.

По его словам, эту инфекцию можно обнаружить в курином мясе и яйцах.