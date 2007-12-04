Рудьковский предлагает временно вернуть именные билеты

Министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ поручил “Укрзализныце” изучить возможность продажи билетов по документам в пиковые периоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании в Минтранссвязи по вопросам зимних перевозок.

По словам министра, сейчас существует попытка создать ажиотаж вокруг массовой продажи железнодорожных билетов после того, как была отменена продажа этих билетов по документам. Напомним, 14 ноября Кабмин отметил продажу железнодорожных билетов по документам, удостоверяющим личность.

В связи с этим, отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ, необходимо рассмотреть возможность ввести именные билеты на дополнительные поезда. “Я прошу изучить, проанализировать ситуацию до конца этой недели”, - отметил он.

По словам министра, на дополнительные поезда человек может купить один билет на одно лицо с предъявлением документа.

Он подчеркнул, что способ, при котором возможно решить проблему массовой скупки билетов, необходимо еще решать, и изучать.

“Если мы плохо пройдем зимний период, то тогда вернемся к старому способу (продажи именных билетов – УНИАН)”, - отметил он. Н.РУДЬКОВСКИЙ считает, что в пиковые периоды можно продавать билеты по документам, а в не пиковые, когда нет массовых перевозок, без документов.

“Нам необходимо выработать механизм, чтобы мы могли бороться со спекуляцией”, - отметил он.

Справка УНИАН. 14 ноября Кабинет министров Украины принял постановление “О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом” (№1320), которым были отменены именные железнодорожные билеты. Постановление вступило в силу с 21 ноября 2007 года.

Согласно постановлению, оформление проездных документов, кроме тех, которые дают право на льготы и бесплатный проезд, производится без подачи паспорта или другого документа, который подтверждает личность. В проездном документе на поезд пригородного сообщения фамилия пассажира также не указывается.