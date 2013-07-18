СМИ: Курченко купил Брокбизнесбанк

Соглашение о том, что собственником 80% акций Брокбизнесбанка становятся структуры Сергея Курченко, по информации издания Коммерсант-Украина, было подписано вчера.

До сих пор крупнейшими владельцами акций банка были Сергей Буряк (48,6%) и Александр Буряк (46,99%).

"Новым главой наблюдательного совета банка становится Борис Тимонькин, а председателем правления — Игорь Францкевич",— рассказал собеседник "Ъ".

Напомним, Борис Тимонькин с 1 июля занимает должность заместителя главы набсовета группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. До этого он был председателем правления Укрсоцбанка.

Игорь Францкевич хорошо известен участникам рынка — прежде всего тем, что фактически создал Райффайзенбанк (Украина), занимал должность председателя ВТБ Банка и Индэкс-банка.

Покупка Брокбизнесбанка должна решить проблему, угрожавшую стабильности банковского рынка. Учреждение ведет значительное количество зарплатных проектов. В частности, в нем обслуживаются счета МВД.