Председатель правления Укрсоцбанка переходит к Курченко

Председатель правления акционерного банка «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин, занимавший свой пост с 2001 года, покидает его с 1 июля и переходит на должность заместителя главы наблюдательного совета «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимонькин сообщил журналистам в среду.

Он сообщил, что будет курировать направление финансов и работы с банками. «Буду на уровне набсовета руководить одним банком, также будет приобретен банк второй группы, который работает на открытом рынке, и это будет приобретение на открытом рынке», - отметил Тимонькин.

Он сообщил, что сейчас перед группой стоит задача создать вертикально интегрированную компанию, которая будет включать полный цикл переработки и производства.

Тимонькин также сказал, что решение о назначении нового главы «Укрсоцбанка» будет принято в ближайшее время. Пока исполняющим обязанности главы правления назначен Грациано Камели - первый заместитель председателя правления, генеральный менеджер, член правления.

Как известно, основной акционер «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК) - харьковский бизнесмен, владелец ФК "Металлист" Сергей Курченко.