Главное за день: обзор топ-новостей

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Теракт в Бостоне: ФБР засекретило результаты вскрытия убитого чеченца

ФБР США не позволяет публиковать результаты вскрытия тела Ибрагима Тодашева, застреленного агентом ФБР во Флориде.

СМИ: Путин посетит Украину 27 июля

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 27 июля посетить Киев для участия в мероприятиях по случаю 1025-летия Крещения Руси.

В конгрессе США появились призывы бойкотировать Олимпиаду в Сочи

В американском конгрессе в связи с ситуацией вокруг Эдварда Сноудена появились призывы бойкотировать Олимпиаду в Сочи.

Нафтогазу для пролонгации кредита понадобится полмиллиарда из госбюджета

«Нафтогаз» намерен пролонгировать кредитное соглашение с «Газпромбанком» на 2 млрд долл., заявляет Бакулин.

В ТОП-20 самых богатых нардепов - 16 регионалов (список)

Forbes составил ТОП-20 самых богатых народных депутатов Украины, 16 из них - члены фракции Партии регионов.

Украинцы не доверяют власти и правоохранителям (опрос)

Большинство украинцев не доверяет Верховной Раде, украинским судам, правительству и Президенту, а наиболее действенными механизмами влияния на власть граждане считают президентские и парламентские выборы.

Кабмин утвердил финплан Нафтогаза на 2013 год с дефицитом 18 млрд

Кабинет министров утвердил финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 2013 год с дефицитом 18 млрд грн.

American Express прекращает продажи чеков на территории Украины

Международная платежная система American Express Travel Related Services Co, Inс прекращает поставки дорожных чеков для продажи на рынке Украины.

ГАИ разъясняет водителям новую процедуру уплаты штрафов за нарушение ПДД

ГАИ обращает внимание граждан, что для точного внесения данных в систему необходимо правильно заполнять квитанции.

В Нидерландах арестовали украинского журналиста, получившего убежище в Литве

Украинского журналиста Анатолия Шария, получившего год назад статус политического беженца в Литве, арестовали в Амстердаме и грозят выслать в Украину, где он объявлен в розыск.