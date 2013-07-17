Украинцы не доверяют власти и правоохранителям (опрос)

Как передает УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общего опроса Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и социологической службы Центра Разумкова.

По результатам опроса, в украинском обществе только три социальных института имеют подавляющее доверие со стороны граждан: церковь, где баланс доверия-недоверия составляет +50%, СМИ (+24,5%) и Вооруженные силы Украины (11%).

Все остальные социальные институты имеют негативный баланс доверия-недоверия: Верховная Рада Украины (-60%), суды (-56%), политические партии (-52%), правительство (-49%), милиция (-47%), банки (-44%), прокуратура (-43%), Президент Украины (-43%), Конституционный суд (-38%), Служба безопасности Украины (-14%), местная власть (-5%).

При этом опрос продемонстрировал, что около половины населения считает, что Украине необходимы новые политические лидеры. "Это мнение преобладает у жителей Западного (57%) и Восточного (52%) регионов, а также у избирателей Всеукраинского объединения "Свобода" - 62%, и политической партии "УДАР" 61%", - отметила на презентации опроса директор Фонда "Демократические инициативы им. И.Кучерива" Ирина Бекешкина.

По результатам опроса, новые политические лидеры должны отличаться от предшественников в первую очередь честностью (50%), некоррумпированностью (48%) и готовностью в действительности защищать интересы простых граждан (48%). По мнению абсолютного большинства опрошенного населения, такие лидеры должны действовать исключительно в пределах закона, по принципу "закон - один для всех" (83%).

Кроме того, по информации социологов, 41% населения считает, что рядовой гражданин никак не может повлиять на решение властей. Наиболее действенными механизмами такого влияния были признаны выборы Президента Украины (37%) и выборы в Верховную Раду (30%).

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Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы им. И.Кучерива" и социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 мая 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%