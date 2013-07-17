Теракт в Бостоне: ФБР засекретило результаты вскрытия убитого чеченца

Уроженец Чечни Тодашев, которого СМИ считают знакомым с братьями Джохаром и Тамерланом Царнаевыми, был убит агентами ФБР во Флориде 22 мая в своей квартире. Незадолго до его гибели сотрудники ФБР и полицейские из штата Массачусетс допрашивали Тодашева относительно двух преступлений - бостонского теракта 15 апреля, предположительно, осуществленного Царнаевыми, и тройного убийства в городе Уолтем, где в сентябре 2011 года неизвестные убили трех человек, среди которых был друг одного из братьев Брендан Месс.

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Сообщается, что судмедэксперты подготовили отчет о вскрытии тела Тодашева 8 июля, однако ФБР "заявило, что дело все еще активно расследуется, и документ не может быть обнародован" в соответствии с законодательством штата Флорида, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал USA Today.

Судмедэксперты намерены обращаться к ФБР за разрешением на обнародование результатов вскрытия ежемесячно.

Тодашев был застрелен сотрудниками правоохранительных органов во время допроса. По данным СМИ, Тодашев был безоружен, однако газета New York Times писала ранее, что он пытался напасть на агента во время допроса. Тодашева похоронили на родовом кладбище в Чечне в июне.