СМИ: Путин посетит Украину 27 июля

Об этом сообщает "КоммерсантЪ-Украина" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Российской Федерации.

По словам собеседника газеты, эта поездка "предварительно вписана" в календарь президента, сопровождать которого, вероятно, будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Приглашение на торжества отправлено и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

По информации источника в Украинской православной церкви Московского патриархата, главным пунктом программы должно стать участие глав государств и церковных чинов в праздничном молебне на Владимирской горке.

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Эксперты и источники считают, что во время визита между президентами России и Украины также могут обсуждаться важные торгово-экономические и политические вопросы последнего времени, такие как формат отношений Украины с Таможенным и Европейским союзами, поставка и закупка газа, дополнительные пошлины на ряд товаров, авиастроение, атомная энергетика и ракетно-космические программы.

Так, источник издания, знакомый с подготовкой визита, сообщил, что "Виктор Янукович, вероятно, захочет обсудить эти и другие чувствительные для Украины вопросы с Владимиром Путиным". В то же время, по его словам, официальных переговоров "в классическом смысле" не будет — скорее всего, во второй половине дня президенты пообщаются в неформальной обстановке.

Эксперты считают, что для президента РФ эта поездка — едва ли не последний шанс отговорить украинского лидера от планов сближения с Евросоюзом. В ноябре в Вильнюсе пройдет саммит Восточного партнерства, где должно быть подписано cоглашение о политической ассоциации Украины с ЕС и создании между ними зоны свободной торговли (ЗСТ). По оценке политолога Владимира Корнилова, это будет куда более серьезным шагом, чем подписанный меморандум о взаимодействии Украины с ТС.

"Достигнутые в Минске договоренности — мелкий шажок в нужном для России направлении. Саммит же в Вильнюсе может перечеркнуть это символическое достижение, обернувшись серьезным поражением для Москвы,— пояснил политолог.— Будучи в Киеве, Владимир Путин наверняка предпримет попытку, одну из последних, убедить Виктора Януковича отказаться от интеграции с ЕС".

Следует отметить, что в связи с участием в праздничных мероприятиях, помимо глав Украины и России, еще и президента Белоруссии Александра Лукашенко, президенты могут провести трехстороннюю встречу, посвященную вопросам сотрудничества с ТС. Впрочем, эксперты уверены, что это не помешает Владимиру Путину встретиться с украинским коллегой за закрытыми дверями.

"Двусторонняя встреча Владимира Путина и Виктора Януковича в любом случае будет иметь место. Такие встречи дают возможность обсудить то, что нельзя доверить бумаге или телефонному разговору. Перечень проблемных вопросов и претензий Путина к Януковичу известен, поэтому ясно, что, несмотря на праздничное событие, от тяжелых вопросов президенту (Украины—ред.) не уйти",— считает заместитель гендиректора Центра им. Разумкова Валерий Чалый.

Напомним, с начала третьего президентского срока Владимир Путин посетил Украину один раз: в июле 2012 года он принял участие в заседании межгосударственной комиссии в Ялте. Виктор Янукович за это время посещал Россию пять раз.