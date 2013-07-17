American Express прекращает продажи чеков на территории Украины
Международная платежная система American Express Travel Related Services Co, Inс прекращает поставки дорожных чеков для продажи на рынке Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка «Хрещатик».
Согласно сообщению, в соответствии с этим решением платежной системы, банк «Хрещатик» с 1 августа прекращает продажу дорожных чеков American Express, номинированных в евро и долларах США. В то же время, как сообщил банк, данные изменения не касаются покупки дорожных чеков банком, и банк продолжает принимать указанные чеки, номинированные в евро, на инкассо, в обычном режиме и по действующим тарифам.
Справка УНИАН. Дорожные чеки American Express представляют собой платёжные документы, предоставляющие владельцу чека такие преимущества как безопасность и сохранность средств, простота в использовании и неограниченный срок действия. Обмен чеков на наличность проводится по более выгодному курсу, чем наличный обмен. Основным преимуществом чеков является возможность возмещения их номинальной стоимости в случае потери в течение 24 часов. Чеки принимаются к оплате за товары и услуги в большинстве стран мира, и пользуются популярностью у клиентов банков при зарубежных поездках.
Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.
На 1 января акционерами банка были компания «КФ «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%), компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).