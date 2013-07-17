В ТОП-20 самых богатых нардепов - 16 регионалов (список)

Как отмечает издание, сегодня рейтинг возглавляет Петр Порошенко (внефракционный), но после принятия присяги в парламенте его возглавит Вадим Новинский, которого 15 июля Центризбирком официально объявил победителем промежуточных парламентских выборов по 224-му округу в Севастополе. В информации сказано, что нынешний лидер рейтинга – основатель корпорации Roshen Петр Порошенко (№7 в рейтинге 100 богатейших Forbes). “За год он увеличил свое состояние на рекордные для депутатов-миллионеров 60% – до 1,6 млрд долл. Рост произошел за счет улучшения показателей продаж и EBITDA Roshen, в частности, за пределами Украины”, - сообщает издание. В то же время, состояние основателя Smart Holding Новинского (№4 в рейтинге 100 богатейших Forbes), оценивается в 1,9 млрд долл.

На втором месте в ТОП-20 богатых депутатов - Константин Жеваго (внефракционный) - 1500 млн долл. (№8 в рейтинге 100 богатейших Forbes, сфера интересов - металургия, машиностроение, фармацевтика). При этом сказано, что он - “один из главных прогульщиков (был на 5 из 52 заседаний)” ВР.

На третьем месте - Сергей Тигипко (фракция Партия регионов) - 1200 млн долл. (№ 9 в рейтинге 100 богатейших Forbes, машиностроение, финансы). При этом сказано, что “став заместителем главы фракции ПР, лоббировал принятие евроинтеграционных законов”.

На четвертом месте - Владимир Бойко (фракция ПР) - 520 млн долл. (№ 19, металлургия”. При этом сказано, что он “подготовил проект закона, который предполагает, что 70% экологического сбора остается в распоряжении металлургических предприятий”.

На пятом месте - Василий Хмельницкий (фракция ПР), который “не зарегистрировал ни одного законопроекта, - 333 млн дол (№29, недвижимость.

На шестом месте - Антон Пригодский (фракция ПР), который также “не зарегистрировал ни одного законопроекта”, - 322 млн дол (№ 30, транспорт).

На седьмом месте - Евгений Сигал (фракция ПР) – 318 млн долл. (№31, АПК). По данным издания, “зарегистрировал шесть законопроектов, добивается упрощения процедуры оформления земельных участков”.

На восьмом месте - Борис Колесников (фракция ПР) – 290 млн долл. (№34, пищевая промышленность), в ВР возглавил Комитет по вопросам транспорта и связи.

На девятом месте - Александр Фельдман (фракция ПР) - 287млн долл. (№35, недвижимость, ритейл), “зарегистрировал 18 проектов законов и постановлений, лоббировал внесение изменений в закон о защите прав потребителей”.

На десятом месте - Вячеслав Богуслаев (фракция ПР) – 281 млн долл. (№36, машиностроение), “выступал против принятия правительственных законов о финвекселях и трансфертном ценообразовании”;

На 11-м месте - Нестор Шуфрич (фракция ПР) - 273 млн долл. (№ 38, ТЭК), “предложил изменения в закон об охоте, который существенно увеличивает штрафы за несанкционированный отстрел зверей и количество документов, необходимых для занятия охотой”;

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На 12-м месте - Николай Рудьковский (фракция ПР) – 261 млн долл. (№ 41, ТЭК), “лоббировал внесение изменений в закон о распределении продукции при разработке недр”.

На 13-м месте - Сергей Клюев (фракция ПР) - 216 млн долл. (№ 45, инвестиции), “избран заместителем главы фракции ПР, руководит группой из 30 нардепов”.

На 14-м месте - Александр Герега (фракция ПР) - 206 млн долл. (№ 53, ритейл), “подготовил и зарегистрировал всего один документ – постановление о праздновании 95-летия со дня рождения дважды Героя соцтруда Григория Ткачука”.

На 15-м месте - Тариэл Васадзе - (фракция ПР) - 204 млн долл. (№ 54, машиностроение), “лоббировал введение с 1 сентября утилизационного сбора, который будут платить импортеры и производители автомобилей”.

На 16-м месте - Ефим Звягильский (фракция ПР) - 172 млн долл. (№ 63, уголь), “стал соавтором законопроекта о регулировании сферы энергосбережения. Документ предполагает усиление контроля государства за соблюдением предприятиями норм Киотского протокола”.

На 17-м месте - Игорь Еремеев (внефракционный) – 170 млн долл. (№ 64, пищевая промышленность, ТЭК), “пытался сформировать группу внефракционных депутатов, регулярно поддерживал принципиальные для правительства законопроекты”.

На 18-м месте - Степан Ивахив (внефракционный) - 170 млн долл. (№ 65, пищевая промышленность, ТЭК), “помогал Еремееву формировать группу внефракционных депутатов, поддерживал принципиальные для правительства законопроекты”.

На предпоследнем месте - Юрий Иванющенко (фракция ПР) - 168 млн долл. (№ 68, машиностроение, уголь, финансы), “не зарегистрировал ни одного законопроекта”.

На 20-м месте - Сергей Буряк (фракция ПР) – 150 млн долл. (№ 80 в рейтинге 100 богатейших Forbes, АПК, финансы), “получил должность первого заместителя главы Бюджетного комитета”.

Издание отмечает, что практически все богатейшие депутаты заседали в Верховной Раде прошлого созыва. Исключение – Порошенко и Герега.

Источник: http://forbes.ua/nation/1355394-20-samyh-bogatyh-narodnyh-deputatov