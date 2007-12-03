Янукович рассказал, что в шахте им.Засядько происходят вещи, из ряда вон выходящие

И.о. премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что если нужно будет пойти на закрытие шахты им.А.Засядько, это будет сделано, чтобы не допустить в дальнейшем гибели людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Донецке на шахте им.А.Засядько после заседания Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварий на шахте.

«Сегодня речь шла о том, чтобы не допустить в дальнейшем гибели людей, и обо всем, что для этого нужно будет сделать. И если нужно будет пойти на закрытие шахты, мы пойдем на это», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Одновременно он подчеркнул, что шахта им.А.Засядько ежегодно добывает 3 млн. тонн угля.

«Учитывая то, что в Украине дефицит 6 млн. тонн коксующихся углей, конечно, мы столкнемся с колоссальными экономическими проблемами», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

И.о. премьера также сообщил, что в данное время шахта остановлена, и под землей находятся только три человека, которые поддерживают режим водоотлива.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства третьего взрыва, работы на шахте не возобновятся.

Он также отметил, что уже созвонился с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ и обсудил с ним вопрос оказания международной помощи в расследовании причин взрывов на шахте. В.ЯНУКОВИЧ добавил, что также обратится с просьбами оказать научное содействие к специалистам Польши, Германии и США. Ссылаясь на экспертов, он сказал, что авария вызвала очень много вопросов, на которые пока нет ответов.

«Таких явлений мы ранее не наблюдали», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Со ссылкой на слова горных специалистов он указал, что в шахте происходят явления, с которыми до настоящего момента ученые не сталкивались.

«Смеси газов дают совершенно другой процент возгорания», - уточнил глава правительства.

По его словам, среди радикальных способов борьбы с такими проявлениями предлагается затопить крыло шахты по пластам L1 и L8.

Как сообщал УНИАН, ночью 18 ноября в 13-й восточной лаве шахты им.А.Засядько произошел первый взрыв метано-воздушной смеси, в результате которого погиб 101 горняк и госпитализированы 40 горняков.

1 декабря в 5.55 на горизонте 1078 м в 13-й восточной лаве этой же шахты в изолированном пространстве аварийного участка произошел второй взрыв метано-воздушной смеси, на момент которого на участке работало 63 горняка. Всего в шахте работало 385 горняков, они были выведены на поверхность. За медицинской помощью обратилось 56 горняков, из них госпитализированы 50 горняков (9 горняков - в состоянии средней тяжести, 41 - в удовлетворительном состоянии).

2 декабря в 21.20 на аварийном участке шахты им.А.Засядько произошел третий взрыв метано-воздушной смеси, в результате чего погибло 5 горняков, еще 66 госпитализировано.

Всего, по состоянию на 7.00 понедельника, в результате первого и третьего взрывов погибло 106 горняков. На лечении после трех взрывов находятся 156 шахтеров.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на немедленном полном закрытии шахты им.А.Засядько до выяснения всех обстоятельств и причин трагедий. Он также требует безотлагательного проведения служебного расследования действий должностных лиц, в т.ч. руководителей соответствующих государственных органов, которые допустили служебную небрежность, разрешили работу шахты до выяснения причин первой трагедии (18 ноября).