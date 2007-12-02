Новозеландские воры совершили «преступление против нации»

Девять редких драгоценных орденов Виктории, вручаемых за проявление особого героизма в бою, похищены из военного музея в Новой Зеландии.

Как передает Би-Би-Си, кража была совершена в воскресенье утром. Ворам удалось преодолеть все барьеры, включая патруль охраны, камеры наблюдения и сигнализацию.

Власти Новой Зеландии оценивают похищенные награды в несколько миллионов долларов, но утверждают, что их нелегко продать.

Министр обороны страны назвал кражу орденов «преступлением против нации».

Орден Виктории является высшей военной наградой в Великобритании и странах Содружества.