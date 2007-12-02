Новозеландские воры совершили «преступление против нации»
19:16, 02 декабря 2007Общество
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Похищены 9 орденов Виктории
Девять редких драгоценных орденов Виктории, вручаемых за проявление особого героизма в бою, похищены из военного музея в Новой Зеландии.
Как передает Би-Би-Си, кража была совершена в воскресенье утром. Ворам удалось преодолеть все барьеры, включая патруль охраны, камеры наблюдения и сигнализацию.
Власти Новой Зеландии оценивают похищенные награды в несколько миллионов долларов, но утверждают, что их нелегко продать.
Министр обороны страны назвал кражу орденов «преступлением против нации».
Орден Виктории является высшей военной наградой в Великобритании и странах Содружества.
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