Охранник штрафной стоянки напал на телегруппу

Как рассказал УНИАН начальник штаба ГУ МВД Украины в Запорожской области Олег Курочкин, сотрудники районного отдела государственной исполнительной службы (ОГИС) ошибочно наложили арест не на автомобиль должника, а на авто его однофамильца. В результате, сотрудники ГАИ задержали транспортное средство автовладельца, у которого никаких долгов нет, и доставили эвакуатором на одну из «штрафплощадок» в Шевченковском районе Запорожья, принадлежащую частной структуре, на основании договора осуществляющей хранение «арестованных» автомобилей.

Автовладелец взял и предоставил документы, подтверждающие, что произошла ошибка, но отказался оплачивать услуги эвакуатора, которым машина была доставлена на «штрафплощадку» и за ее хранение на площадке – более 800 грн. Без уплаты данных средств представители предприятия выдавать машину собственнику отказались. После этого водитель обратился на телевидение.

Сегодня, 10 июля, «во время съемки сюжета представитель охраны предприятия – владельца площадки, на которую эвакуатором был доставлен автомобиль, рукой закрыл объектив и оттолкнул камеру оператора телеканала. Представители съемочной группы обратились в милицию, сотрудники и представители руководства ГУ МВД Украины в Запорожской области прибыли на место и урегулировали ситуацию: автомобиль возвращен владельцу, в ЕРДР внесен материал по ст. 171 УК Украины (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), - рассказал Курочкин.

По данным пресс-службы прокуратуры Запорожской области, расследование по факту произошедшего взято на контроль прокуратурой области.

Как написал в своем блоге руководитель проекта "Надзвычайные новыны" К.Стогний, инцидент произошел с его съемочной группой. По его словам, "в Запорожье у водителя забрали на штрафплощадку автомобиль. Как он утверждает незаконно. Ошиблись в ГАИ. Он взял выписку, что к нему претензий нет и автомобиль должен быть возвращен. Но на штрафплощадке ему отказались выдать его же собственность. Мужчина обратился к журналистам "Надзвычайных Новын".

Стогний пишет: "Наш собкор выехал с владельцем машины на штрафплощадку. Автомобиль опять отказались выдавать. Тогда прибывшие попросили показать, а есть ли вообще автомобиль! Или на нем кто-то рассекает по городу. Ответом был мощный удар оператору в лицо. Охрана свалила его на землю и продолжила бить. Посторонние люди заступились за журналистов. На место прибыла милиция. Журналист сохранила видео на котором видно момент удара. Видео и фото пока не могут нам перегнать, так как дают пояснения. Как будет развиваться ситуация - буду информировать. Еще раз повторюсь - информация предварительная".