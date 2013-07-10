Отец 9 месяцев скрывал грудного ребенка от матери

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратурой Старобешевского района было открыто уголовное производство по факту невыполнения решения суда в отношении 26-летнего жителя Донецкой области, который фактически похитил собственного сына и 9 месяцев скрывался от правоохранительных органов.

В сообщении отмечается, что осенью 2012 года Апелляционный суд Донецкой области обязал отца вернуть родной матери младенца, которому на то время было меньше года. Решение суда в этой части подлежало немедленному выполнению. Однако, в октябре мужчина не выполнил данное решение и исчез со своим сыном в неизвестном направлении.

В результате расследования уголовного производства, место где скрывался отец с ребенком удалось установить и, по словам начальника отдела надзорной деятельности при проведении досудебного расследования в органах прокуратуры прокуратуры Донецкой области Максима Бовта, «в настоящее время ребенок возвращен родной матери». По факту невыполнения судебного решения прокуратурой Старобешевского района было открыто уголовное производство по ч.1 ст.382 УК Украины (невыполнение судебного решения). Отцу ребенка предъявлено обвинение о подозрении в совершении данного преступления. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом.

Досудебное расследование проводит прокуратура г. Донецка.