Украинские гривны становятся рассадником опасных бактерий (видео)

Криминалисты исследовали национальную валюту и пришли к выводу: хоть от гривни, хоти от пятисот можно подхватить и туберкулез, и язву.

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На купюрах сначала искали следы тяжелых наркотиков, конопли и гашиша. Перед экспериментом купюры вращались в злачных местах. Однако на них не обнаружили никаких признаков криминала, сообщает ТСН.

Зато там прижились возбудители туберкулеза, сибирской язвы и грибков. Могут быть также возбудители пневмонии и грибковых заболеваний.

Как отмыть деньги, уже давно рассуждают в мире. В Японии купюры нагревают до 200 градусов, в Индии моют мылом, казахи продают бактериологические карточки.

В Национальном банке Украины отметили, что подробности изготовления денег является банковской тайной. Однако в бумаге отечественной гривни якобы уже есть определенные антисептики. Однако не отрицают, что материал купюр - хлопок и целлюлоза - идеальное место для размножения бактерий.

"Если купюру свернуть в трубочку и почистить себе зубы, какая-то инфекция может и попадет в организм", - уверяет представитель Ассоциации банков Украины Алексей Кущ.

А вот оплатить комиссию за грибок на купюре вполне реально. Если в кассе его заметят в ультрафиолетовом луче, могут оштрафовать как за поврежденную банкноту - 15% от номинала.

Напомним, главный врач Великобритании Салли Дэвис утверждает - антибиотики, которые борются с бактериальными болезнями, за несколько десятилетий могут потерять свою эффективность.