В Харькове пересмотрят дело парня, осужденного пожизненно за убийство милиционера

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на государственного обвинителя по делу Алексея Гончаренко.

По его данным, приговор суда первой инстанции, которым Дериглазов был приговорен к пожизненному заключению, был обжалован в апелляционном суде как стороной защиты, так и стороной обвинения.

«В своих апелляционных жалобах защита указывала на строгость наказания, поскольку была избрана высшая мера наказания – пожизненное лишение свободы. Прокуратура же обжаловала приговор в части нарушений уголовного процессуального законодательства во время самого рассмотрения дела», - отметил Гончаренко.

Сегодня должно было состояться предварительное судебное заседание в новом рассмотрении дела, но оно не состоялось из-за отсутствия адвоката обвиняемого.

Судебное рассмотрение перенесено на 20 августа.

Дериглазову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (ношение, приобретение, хранение, передача или сбыт огнестрельного оружия без предусмотренных законом разрешений) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 июля 2010 года в Харькове в ответ на просьбу предъявить документы 21-летний Артем Дериглазов сначала стал убегать от работников милиции, а затем осуществил несколько выстрелов из огнестрельного оружия в работника милиции Сергея Евлахова. Милиционер от полученных ранений умер на месте.

8 июля 2010 года во время задержания Дериглазова, который вместе с отцом забаррикадировался в своем доме и стал отстреливаться от работников милиции, были ранены два милиционера.

9 июля 2010 года министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев лично прибыл в Харьков и наградил посмертно отличием МВД Украины «Крест Славы» Евлахова.

В октябре 2012 года Червонозаводской районный суд города Харькова приговорил Дериглазова к пожизненному заключению.