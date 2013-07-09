Вкладчики банка «Таврика» получили 1,8 миллиарда гривен

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В сообщении отмечается, что общая сумма, подлежащая выплате за счет средств ФГВФЛ, составляет 1,83 млрд грн. Общее количество вкладчиков банка, вклады которых гарантируются Фондом, составляет 35,4 тыс. человек, сообщает РБК-Украина.

Также сообщается, что во время действия временной администрации средства в пределах гарантированной суммы получили 13,8 тыс. вкладчиков, тогда как в период ликвидации за получением средств обратилось 14,3 тыс. вкладчиков.

При этом, количество клиентов «Таврики», разместивших вклады, подтвержденные сберегательным (депозитным) сертификатом на предъявителя составляет 486 человек, а клиентов разместивших средства в банковских металлах - 80 человек. В то же время, в учреждении насчитали 1 881 клиента банка, вклады которых превышают гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн.

В Фонде предупреждают вкладчиков, которые еще не обратились за получением гарантированной суммы, и которым предстоит возместить 1,9% суммы вкладов, что они могут это сделать до дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации банка. Эта процедура должна завершиться не позднее одного года со дня принятия решения о ликвидации банка.

В учреждении добавили, что для получения гарантированной суммы необходимо направить в адрес Фонда личное заявление вкладчика, копию паспорта и идентификационного номера.

Напомним, с 27 марта по 14 мая 2013 г. через отделения Райффайзен Банка Аваль 14 тыс. 137 вкладчиков банка получили 868,797 млн грн или 95,2% от общей суммы возмещения.

20 декабря 2012 г. НБУ ввел временную администрацию в «Таврике». Как известно, акционером банка, который прямо и косвенно владеет 10% и более уставного капитала банка на конец отчетного 2011 г., являлся Анатолий Кобец. Вместе с тем, по данным СМИ, фактическим владельцем финучреждения является Сергей Цюпко - владелец «Киевского ювелирного завода».