За 10 месяцев возбуждены 32 уголовных дела против сотрудников ГАИ

За десять месяцев 2007 года возбуждены 32 уголовных дела в отношении сотрудников Департамента Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины.

Об этом, как сообщили УНИАН у пресс-службе ГУБОП МВС Украины, сказал журналистам первый заместитель министра внутренних дел Игорь БЕЛОЗУБ, курирующий работу Службы внутренней безопасности ведомства.

Так, отвечая на вопрос журналиста относительно того насколько массовым является несоблюдение сотрудниками ГАИ норм законодательства, И.БЕЛОЗУБ сказал следующее: «Не настолько массовое, как может показаться. Судите сами. По материалам службы (Службы внутренней безопасности – УНИАН) возбуждены 55 уголовных дел относительно работников уголовного розыска, 40 - против участковых, 33 - против следователей. Относительно же сотрудников ГАИ за десять месяцев 2007 года возбуждены 32 уголовных дела»

Он отметил, что и в Госавтоинспекции, и в Службе внутренней безопасности установлены телефоны доверия, по которым граждане имеют возможность сообщить о всех нарушениях законодательства сотрудниками МВД. «Эта информация проверяется, виновные привлекаются к ответственности» - отметил И.БЕЛОЗУБ.

Так он сообщил, что летом нынешнего года служба (СВБ) прекратила в Киеве деятельность преступной группировки во главе с работником спецотряда особого назначения "Кобра" при Департаменте ГАИ МВД Украины, который вместе с двумя подельниками отнимал у хозяев автомобили престижных марок. Сотрудник "Кобры" был уволен из органов и сейчас находится под следствием.

Что касается проблемы злоупотреблений сотрудниками Гаи своими полномочиями при выдаче спец номеров, то, по словам И.БЕЛОЗУБА, и здесь СВБ старается привлекать виновных к ответственности

«Месяц назад отдел внутренней безопасности в Киеве совместно со столичным УСБУ задержал двоих инспекторов по розыску ГАИ Подольского райуправления милиции. За решение вопроса по изготовлению для одного из депутатов Киевсовета госномера 0399ВР (Верховная Рада) для его "Тойоты Камри" и техпаспорта они взяли 1 800 долларов. Прокуратура Киева возбудила против этих сотрудников уголовное дело» - сообщил И.БЕЛОЗУБ.

Также он отметил, что Служба внутренней безопасности не только преследует сотрудников милиции, ставших на преступный путь, но и защищает честных, которые все чаще становятся жертвами злоумышленников. С начала года СВБ раскрыла 539 преступлений против милиционеров, тогда как за весь 2005 год таковых было 48, а в 2006-м - 113.