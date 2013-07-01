Арбузов не хочет пускать «пивные» деньги на «Охматдет»

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник считает, что парламент может в среду, 3 июля, рассмотреть вопрос о повышении акцизного сбора на пиво.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Согласительного совета Хомутынник отметил, что комитет уже трижды рассматривал вопрос о повышении на 300% ставки акцизного сбора на пиво.

По словам Хомутынника, на 300% поднять акциз на пиво или любой другой алкогольный напиток - “это все равно, что потерять отрасль”.

“Две цифры по тому же пиву: 2 миллиарда вложили иностранные инвесторы в развитие заводов в Украине. По их данным, если на 300% повысить акцизы, то производство упадет на 26%, и они вынуждены будут закрыть один из заводов. По предварительным прогнозам, это Львовский пивоваренный завод”, - сказал Хомутынник.

Он также отметил, что при принятии экономических решений нельзя поддаваться “эмоциональному влиянию общественности, которая, возможно, не до конца понимает каких-то вещей, в том числе экономических”.

“Поэтому комитет выходит с предложением на среду на заседании с умеренным предложением - если нужны эти деньги — 1 миллиард 700 тысяч гривень, хотя я убежден, что не таким способом нужно искать деньги”, - сказал Хомутынник.

Соответственно, добавил он, если все же такая ситуация складывается, комитет предлагает поднять ставки акциза равными частями - от 15 до 30% на все виды алкогольных напитков, а также на сигареты.

В то же время, отметил Хомутынник, в таком случае до среды комитет должен получить позицию правительства по этому вопросу.

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В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заметил, что существует возможность задействовать инструменты “активизации экономики” и получения средств на достройку детской больницы “Охматдет”.

“Что касается повышения акцизов, то нужно поднимать, и не брать на себя обязательства, что именно эти деньги пойдут на “Охматдет”. Если мы договоримся, давайте принимать решение, получать эти деньги и тратить, как запланировано. А строить мы будем благодаря другим источникам”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрирован пакет законопроектов, которыми предусматривается повышение в три раза акциза на пиво, и направление средств на финансирование мероприятий здравоохранения, в частности завершение строительства детской больницы «Охматдет».