"Свобода" отметила годовщину Конотопской битвы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации Всеукраинского объединения «Свобода».

Как отмечается в сообщении, мероприятия по почтению памяти победителей состоялись в селе Шаповаловка Конотопского района, недалеко от которого проходила битва, и в самом Конотопе. К торжествам приобщились народные депутаты Украины, делегации патриотических сил из Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Житомирской областей и Киева.

Празднование битвы Конотопа началось 6 июля на окраине села Шаповаловка, которое расположено вблизи Конотопа. На поле, где в 1659 году состоялась битва, свободовцы разбили палаточный лагерь. В двухдневном лагере приняли участие около двух сотен националистов. Националисты прошли торжественным ходом по центральным улицам Конотопа, чтобы почтить память героев.

7 июля националисты вместе с представителями патриотических организаций и партий провели совместный митинг возле памятного знака, установленного недалеко от с. Шаповаловка в честь 350-летия победы в Конотопской битве. Перед участниками почтения памяти выступили депутаты Верховной Рады Украины Игорь Мирошниченко, Вячеслав Кириленко и Олег Медуница, а также член политсовета ВО «Свобода» Юрий Левченко.

В частности, выступая перед собравшимися отметить победу в Конотопской битве, Мирошниченко сказал, что в этом году, как и всегда, общество празднует «победу украинского оружия над московским нашествием».

По словам националиста, это была самая крупная и знаменитая победа украинского оружия.

«Мы родились в то время, когда о ней было неудобно и не принято говорить, потому что украинцам прививали комплекс неполноценности. Выступление украинского войска под руководством Ивана Выговского показало, что украинское оружие может побеждать и творить славные страницы государственной истории. Она является победной, потому что мы всегда воевали на своей земле и за свое – за свою правду и за свою страну», - подчеркнул Мирошниченко.

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Справка УНИАН. Конотопская битва или Сосновская битва (27 июня — 29 июня / 7 июля — 9 июля 1659 года) — битва между войсками гетмана Ивана Выговского и Крымского ханата с одной стороны и московским войском с другой возле города Конотоп современной Сумской области. Один из ключевых эпизодов российско-украинской войны 1658–1659 годов.

Впервые после провозглашения независимости Украины это событие отметили некоторые националистические движения страны в 1995 г. В 2008 г. было принято решение о более масштабном праздновании 350-летия годовщин Конотопской битвы, в частности с участием государственных структур. В феврале того же года в с. Шаповаловка, на месте битвы был установлен крест и каплица. Также была открыта экспозиция, посвященная битве. 11 мая 2008 г. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о мероприятиях по празднованию этой битвы.

На фоне этих мероприятий состоялся обмен нотами российского и украинского МИД. Российская сторона обвинила Украину во «втягивании украинского народа в искусственное и надуманное противостояние с Россией». В то же время Украинское МИД отметило, что празднование исторических дат является исключительно внутренним делом и правом Украины на историческую память и не направлено против других государств.