В Одессе обсудили Конотопскую битву, российскую экспансию и Голодомор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на круглом столе в Одессе по случаю годовщины победы украинского казацкого войска под Конотопом в битве в 1659 году.

В частности, по словам руководителя Одесского объединения ветеранов Виктора Мастеренко, «победа, завоеванная совместно казаками и крымскими татарами над московскими оккупационными войсками, которые два с половиной месяца держали в осаде Конотоп, дает достаточно много поводов для осмысления наших нынешних достижений и неудач».

«Ведь эта победа не стала фундаментом для укрепления тогдашнего казацкого государства, не остановила ее постепенного упадка. И едва не важнейшей причиной были интриги в борьбе за власть среди военной старшины, подпитываемые представителями Москвы, что приводило к столкновениям внутри Украины и привело к поражению в многолетней войне”, - сказал В.Мастеренко.

“Еще один из уроков битвы заключается в том, что украинцам нужно закалять харизматических лидеров и формировать собственную неподкупную элиту, иначе даже такие победы, как под Конотопом или недавняя Помаранчевая революция не принесут ожидаемых плодов на ниве укрепления государственности», - отметил кандидат исторических наук Алексей Волович.

По его мнению, “влияние национально-демократических сил очень сузилось, а некоторые сошли просто на маргинес. И, по сути, государственную независимость реально поддерживает ряд олигархов, которые ведут успешный бизнес в Украине и не хотят делиться сферами влияния с олигархами московскими».

Исследователь А.Волович также привлек внимание к явлению продолжающейся экономической экспансии российского капитала в Украине, отметив, что «растущий контроль со стороны Москвы над украинской экономикой является наибольшей угрозой государственности”.

“Под влиянием российских бизнесменов очутилось около 70% украинской экономики. Поэтому зачем сейчас направлять в Украину 100-тысячную армию, как это было возле Конотопа, когда можно таким образом достичь той же цели? Или продолжить контроль над частью территории Украины путем заключения так называемых «харьковских соглашений по Крыму?», - отметил А.Волович.

Кинодокументалист Леонид Капелюшный привел документальные свидетельства об искусственном заселении Украины русскими в 1933 году, в котором видит истоки сегодняшнего “языкового раскола”.

«Вот в моих руках копия документа – годовой отчет от 29 декабря 1933 года о работе «Всесоюзного переселенческого комитета», который непосредственно подчинялся московскому ГУЛАГу. Цитирую: «ВПК сообщает, что план переселения на Украину выполнен на 104,76 процента. Всего переселено 21 856 колхозных хозяйств, 117 149 человек». Это лишь одна из многих волн искусственных переселений людей в Украину, которых теперь предлагается считать коренным населением. Только из Горьковской в Одесскую область в том году завезли 35 эшелонов переселенцев, из Беларуси – еще 61 эшелон...» Всего силами ГУЛАГа за 1933 год, когда миллионы украинцев были выморены голодом, в Украину было перевезено из областей Нечерноземья 329 эшелонов переселенцев», - отметил Л.Капелюшный.

Несостоятельность нынешних политиков постичь уроки истории грозит расколом Украины, отмечали участники круглого стола профессор Национального университета имени Мечникова Валерий Швец, доцент Аграрного университета Геннадий Чеканович, историк и общественный деятель Сергей Гуцалюк и другие.