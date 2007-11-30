Умер Годзилла

Крокодил Годзилла, который летом сбежал из мариупольского цирка, а 28 ноября был передан сотрудникам МЧС, скончался, сообщает Лента.ру .

Нильский крокодил Годзилла сбежал от своих хозяев в конце мая. Поплавав в Азовском море, он обосновался в районе теплоцентрали металлургического комбината. Попытки поймать его полгода не удавались. Годзиллу поймали рабочие с металлургического комбината, когда он находился в состоянии спячки. Ему завязали лапы и пасть скотчем и доставили в Донецк.

Сначала сотрудники МЧС утверждали, что рептилия чувствует себя хорошо. Ее развязали и поместили в бак с теплой водой. Правда, Годзиллу, как сообщает газета "Сегодня" не кормили, потому что спасатели "не знали, что ему давать, чтобы не повредить его здоровью".

В ближайшие дни за животным должен был приехать дрессировщик, который уже строил планы, как крокодил будет снова забавлять публику. Но Годзилла все-таки расстроил планы своих бывших хозяев...