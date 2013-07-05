ВР приняла закон о гарантиях "Укроборонпрому"

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов из 343, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, подготовленным народным депутатом от Партии регионов Андреем Пинчуком, предусматривается возможность предоставления государственных гарантий (по решению Кабинета министров Украины) для обеспечения выполнения обязательств государственного концерна “Укроборонпром”.

По теме: Незатейливая схема распила бюджета

При этом, условия предоставления таких государственных гарантий будут устанавливаться Кабинетом министров Украины.

Предоставление государственных гарантий по обязательствам ГК «Укроборонпром» должно осуществляться в пределах предельного объема государственных гарантий (до 50 млрд грн), определенного статьей 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».