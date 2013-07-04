Незатейливая схема распила бюджета

Когда доходы среднестатистического украинца не покрывают его расходы, он начинает экономить. Когда такая же ситуация происходит в масштабах страны (с государственным бюджетом), президент предлагает пересмотреть державную смету... увеличив расходы. Аргументация главы государства честная и искренняя: мол, денег, конечно, не хватает, но их не хватает всегда. И, конечно же, не хватает на всех. Поэтому, в глобальном смысле, расходная часть главной государственной сметы страны не увеличится. Просто некоторые программы будут финансироваться меньше, а некоторые (за счет первых) — больше.

Президент — сказал, Кабмин — оперативно начал помогать нуждающимся, а бюджетный комитет Верховной Рады, в котором 19-ть «штыков» - представители Партии регионов — всячески ублажать правительство. В марте самыми «необеспеченными» оказались Генеральная прокуратура, которой дополнительно выделили 209 миллионов гривен, Служба безопасности Украины (31 миллион), Государственная служба охраны (48 миллионов). Оно и не удивительно: в это время оппозиция шаталась по всей стране с призывами к гражданам «вставать», и, мало ли, вдруг бы кто согласился.

Ну, а, чтобы быть уверенными в своем традиционном электорате, власть позаботилась о Донецкой области, выделив ей дополнительно 60 миллионов. Родине главы государства, городу Енакиево, повезло и того больше — 100 миллионов гривен. В общей сложности, «покращення» в отдельных ведомствах и регионах наступило на сумму 1,7 млрд гривен.

Впрочем, останавливаться на этом правительство не намерено. В июле аппетиты «нуждающихся» значительно выросли. К примеру, предприятия «Укроборонпрома» попросили правительство предоставить им государственных гарантий на сумму 300 млн гривен. Эти деньги, якобы, должны пойти на выплату заработных плат и реорганизацию. То есть, если концерн «Укроборонпром» не сможет вернуть этот долг сам, его выплатят из государственного бюджета, а точнее — из карманов налогоплательщиков. Учитывая тот факт, что в конце октября прошлого года концерну уже списали более 800 млн долгов, вероятность того, что госпредприятие намерено возвращать своим кредиторам 300 млн — близка к нулю.

Приведу и другой июльский пример: уже на сумму 5,5 млрд гривен. Эти деньги якобы дополнительно выделяются на выплату заработных плат шахтерам. При этом государственная программа, в рамках которой происходит перераспределение средств, называется «Государственная поддержка на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции». Кто-то сомневается, что под такую формулировку можно «списать» в нужный карман сколько угодно зарплатных долгов?

Еще один нюанс — откуда взять деньги для шахтеров? Логично было бы сократить расходы на госаппарат: не покупать, к примеру, для «мерседесов» Государственного управления делами летнюю резину по 26 тысяч гривен за штуку. Или, хотя бы, не добавлять парламенту «лишних» 4,7 млн для «обеспечение деятельности Верховной Рады». Не говоря уже о том, что 1,6 млн гривен Кабмин мог бы сэкономить на проведении «торжественных мероприятий с высшим руководством».

Но мы не ищем легких путей! Чиновники подсчитали, что 5,5 млрд смогут обеспечить за счет «внеплановых доходов Национального банка Украины». Это, простите, как? Учитывая, что НБУ официально признал постоянное ухудшение экономической ситуации в стране, речь, видимо, идет о включении «печатного станка».

Некоторой «экономии» можно будет достичь, благодаря принятому парламентом закону, разрешающему реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по НДС, финансовыми векселями. Впрочем, в оппозиции не без оснований опасаются, что живые деньги из бюджета будет получать только приближенный к власти бизнес: предприятия горно-металлургического комплекса (в прошлом году получили наибольшие суммы возмещения — 37,3%), зернотрейдеры (8,6%) и машиностроительной отрасли (7,6%). Остальных же будут «кормить» долговыми обязательствами правительства.

И, напоследок, согласно данным Министерства финансов, за январь-май дефицит главной финансовой сметы страны увеличился в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2012-м. Дефицит сводного бюджета — в 4,5 раза, а общий фонд выполнен с дефицитом в 9,3 раза превышающим показатели прошлого года.

Наивно полагать, что казна похожа на тумбочку, в которой никогда не заканчиваются деньги. Дефицит главной финансовой сметы страны стал для Украины уже хроническим явлением. Но, вместо того, чтобы урезать расходы, правительство выискивает новые схемы облегчения украинского госбюджета исключительно в своих интересах.

Татьяна Урбанская