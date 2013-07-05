Пограничники обнаружили у россиянина радиоактивные часы

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время прохождения оформления на ручную кладь пассажира сработала система автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ «Янтарь». О данном факте пограничники немедленно оповестили экологическую службу.

Во время повторного контроля было установлено, что источником излучения являются корабельные часы, а уровень гамма-излучения превышает допустимую норму приблизительно в 100 раз.

Из объяснений россиянина стало известно, что он прибыл на отдых в Севастополь к своему товарищу. Последний решил сделать ему подарок в виде корабельных часов. Сами часы они купили в одном из магазинов за 300 долларов.

Часы изъяли и передали представителям Государственной экологической инспекции в АРК.