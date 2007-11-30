Газпром будет продавать нефть и газ не за доллары, а за рубли

Украине в 2008 г. придется больше платить за российский природный газ, а его окончательная цена будет определена в результате переговоров, которые начнутся "очень скоро".

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявил в четверг в Нью-Йорке заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр МЕДВЕДЕВ.

По его словам, российско-украинские переговоры по газу, как правило, проходят в "нормальном и конструктивном ключе".

А.МЕДВЕДЕВ заверил, что с поставками газа в Европу никаких проблем не будет, несмотря на имевшие место в недавнем прошлом случаи перебоев с транспортировкой газа через территорию Украины и Беларуси.

Замглавы российского газового концерна выразил "полную уверенность" в том, что через 5-8 лет рыночная капитализация "Газпром" достигнет 1 трлн. долл.

Он также отметил, что "Газпром" может начать торговать нефтью и газом не за доллары, а за рубли и евро. "Мы серьезно подумываем о том, чтобы продавать наши ресурсы за рубли", - сказал, в частности, А.МЕДВЕДЕВ, не уточняя, когда может быть принято такое решение.

Касаясь перспектив роста цен на углеводородное сырье, А.МЕДВЕДЕВ сказал, что "Газпром" вполне бы устраивала цена нефти выше 70 долл./баррель. По его словам, компания рассчитывает продавать природный газ по цене от 300 до 350 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью Би-Би-Си высказал убеждение, что в вопросе урегулирования газовых поставок Украина на сегодняшний день имеет «четкую перспективу».

«Я не буду делать пессимистических комментариев. Начну с того, что сегодня мы имеем достаточно серьезно проработанное и согласованное соглашение с ключевыми игроками, которые будут обеспечивать поставки газа в Украину в ближайшие 5-7 лет. Мы, возможно, впервые сейчас пришли к ситуации, когда мы можем подписать документ, который будет регулировать на перспективу этот вопрос не только по времени, но по принципам, и, в частности, по формуле определения цены на газ. Настоящий документ имеет исключительную готовность, я бы сказал, финальную готовность», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я выхожу из того, что сегодня у Украины есть способы, восприняв обстоятельства, которые складываются на газовом рынке, серьезно их смягчить через соответствующие инициативы. О них я смогу говорить дней через семь-восемь. Убежден, что в вопросе урегулирования газовых поставок мы сегодня имеем достаточно ясную и достаточно четкую перспективу», - заверил он.

Узбекистан вслед за Туркменистаном заявил о намерении поднять с 2008 года года цену на газ для российского "Газпрома" с нынешних 100 долл. за тыс. куб. м. ("Газпром" договорился с Туркменистаном о повышении цены на импортируемый газ до 130 долл. за тыс. куб. м в первой половине 2008 года со 100 долл. за тыс. куб. м в 2007 году. Цена на второе полугодие 2008 года определена на уровне 150 долл. за тыс. куб. м).

Как сообщил источник в государственном концерне "Узбекнефтегаз", этот вопрос планируется обсудить с "Газпромом" в декабре. Узбекистан в прошлом уже повышал цену на газ для России вслед за Туркменистаном.

Узбекистан наряду с Туркменистаном является крупнейшим добытчиком природного газа в Центральной Азии - более 60 млрд. куб. м в год, но экспортирует значительно меньше: 12,6 млрд. куб. м, из них 9,0 млрд. куб. м - в Россию.

Обладателем основных в СНГ магистральных трубопроводов является "Газпром". Россия в последние годы повышает цену газа для сопредельных государств, однако в различном масштабе. Из-за этого Запад обвиняет Кремль в использовании экспортных возможностей для давления на нелояльные страны, такие как Украина и Грузия.

Президент РФ Владимир ПУТИН недавно пообещал Украине "мягкий" переход на рыночные условия поставок энергоносителей.

Ранее представители "Газпрома" заявляли, что цена газа для Украины в 2008 году может составить 160 долларов за тысячу кубометров, если стороны подпишут соглашение о поэтапном переходе на среднеевропейскую цену к 2011 году. Среднеевропейская цена на газ может достичь 300 долларов за тысячу кубометров уже в 2008 году.

До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тыс. куб. м, с января 2006 года - 95 долл. за тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м.