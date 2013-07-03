Изнасилованная во Врадиевке женщина уже встает с постели и самостоятельно ест (видео)

Сейчас палату, где лежит Ирина, охраняет СБУ. Руководство больницы журналистов внутрь не пускает. Потерпевшая тоже попросила ее не беспокоить, потому что устала и хочет поскорее все забыть.

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Рядом с ней все время находится ее сестра. По ее словам, Ирина чувствует себя лучше, уже может вставать с постели, самостоятельно есть и искренне благодарит людей за поддержку, сообщает ТСН.

Сестры говорят, об изнасиловании рассказали на всю Украину, чтобы дело не замяли, но не ожидали, что на защиту потерпевшей выйдет так много людей. "Я хочу сказать всем людям, поблагодарить, искренне поблагодарить, что они нас не бросили в беде, что они нас поняли и... спасибо!" - Говорит сестра потерпевшей Наталья Крашкова.

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Дома Ирину ждет 10-летний сын, которого она воспитывает одна, и больная 70-летняя мама. Во Врадиевке говорят, что на месте Ирины могла оказаться любая девушка. Сама же Ирина вела себя прилично и на ребят не "вешалась", уверяет ее подруга.

"Все собираются на дискотеку в 11, 12, может позже, а расходятся в 3 часов утра, в 4 часов утра, как кому удобно. Она порядочно себя вела", - заверила подруга потерпевшей Виктория Федонюк.

"В 10 часов, в 11 возвращаться из центра - это нормально. У нас многие еще в это время гуляют. Это не говорит о том, что она гулящая, или, как говорят, алкоголичка", - добавила Федонюк.

Ирину ждет сложное лечение. Она уже перенесла одну операцию. После того, как состояние женщины улучшится, в ее лицо должны вставить титановые пластины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля в Врадиевке Николаевской области, где произошло изнасилование девушки с участием правоохранителей, около 1000 местных жителей, собравшихся на митинг, начали штурмовать отделение милиции, выражая недовольство тем, что еще один милиционер - участник нападения на местную жительницу - находится на свободе.

После того как милиция применила слезоточивый газ, люди с палками и камнями начали штурмовать райотдел милиции, разбили почти все окна, вынесли ворота и несколько раз бросали бутылки с зажигательной смесью.