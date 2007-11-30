В Крыму вынесли приговор 24-летнему насильнику-убийце

Решением Апелляционного суда Автономной Республики Крым за серию изнасилований и убийств приговорен к высшей мере наказания 24-летний автокрановщик из Алупки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчина был задержан 13 марта этого года. «В ходе работы по раскрытию покушения на убийство несовершеннолетней следствие выдвинуло версию о том, что несколько нападений на девушек в Большой Ялте совершено одним лицом. Об этом свидетельствовал, в частности, способ осуществления преступлений», - говорят в прокуратуре. В конце марта подозреваемому было предъявлено обвинение.

Днями отец двух малолетних детей признан виновным в совершении на протяжении 2005-2007 годов двух убийств и покушения на преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах, ряде изнасилований и «насильственных удовлетворений половой страсти неестественным способом».

Собранные следствием доказательства полностью подтвердились в суде, решение которого еще может быть обжаловано подсудимым - оно еще не вступило в силу.