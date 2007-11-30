Ющенко уговорил киевского мэра не подвергать Киев очередному переделу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критически оценивает работу трех председателей районных государственных администраций Киева: Подольской – Евгения РОМАНЕНКО, Святошинской – Владимира МАЗЕПІ и Днепровской – Александра СОТНИКОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на встрече В.ЮЩЕНКО с председателем Киевской городской государственной администрации Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Причины такой оценки главы государства – невыполнение поручений и указов об обеспечении жизнедеятельности инвалидов и доступе их в государственные учреждения и общественный транспорт. Основанием для критики этих должностных лиц также стало отсутствие поддержки с их стороны деятельности творческих союзов, культурных организаций, ограничение работы музеев, творческих союзов, картинных галерей и несоблюдение требований законодательства в области охраны памятников культуры и истории.

Как сообщал УНИАН, 10 августа на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что будет просить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО освободить трех председателей районных в городе Киеве государственных администраций: Днепровской – А.СОТНИКОВА, Подольской – Е.РОМАНЕНКО и Святошинской – В.МАЗЕПУ - «за проколы и проблемы» в соответствующих районах.

16 ноября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в случае, если в ближайшее время Президент не поддержит его инициативу об освобождении руководителей этих районов, то эти районы будут разделены и присоединены к другим.