В вузы поступило более 60 тысяч заявлений абитуриентов (рейтинг)

По состоянию на 9 часов утра 2 июля 2013 года в высших учебных заведениях Украины зарегистрировано 60 тысяч 800 заявлений абитуриентов.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В частности, в электронном виде зарегистрировано 30 тысяч 50 заявлений, в бумажном – 30 тысяч 750.

В вузы І-ІІ уровней аккредитации подано 13 тысяч 250, ІІІ-ІV уровней аккредитации – 47 тысяч 550 заявлений.

По количеству поданных заявлений лидирует Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 2309 заявлений. Дальше идет Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» - 1800 заявлений, Национальный авиационный университет – 1619, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1408, Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1307, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара – 1278, Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 1231, Киевский национальный университет культуры и искусств – 1176, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 1124, Национальный университет «Львовская политехника» – 952 заявления.