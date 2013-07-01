В Украине стартовала вступительная кампания

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

В целом вступительная кампания продлится до 25 августа, когда завершится формирование списков абитуриентов, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц.

В частности, до 20 июля будет продолжаться прием заявлений и документов от лиц, которые должны проходить творческие конкурсы в вузах или сдавать вступительные экзамены, которые проводит высшее учебное заведение, говорится в сообщении.

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Абитуриенты, которые не сдают вступительных экзаменов и не проходят творческие конкурсы, имеют возможность подавать документы в течение всего июля - до 31 числа.

Уже 1 августа украинские вузы обязаны сформировать рейтинговые списки абитуриентов, а 11-го - зачислить поступивших на обучение по госзаказу.

В течение всей вступительной кампании в министерстве образования будет работать общественная приемная и консультативный телефон "Вступительная кампания 2013 года».

Как сообщает Комсомольская правда в Украине, в этом году абитуриенты смогут поступать все так же на три специальности в пяти вузах, имея в итоге максимум из пятнадцати попыток.