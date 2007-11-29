В этом году уже погибли 18 военных

В 2007 году во время выполнения служебных заданий погибло 18 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил главнокомандующий ВСУ – начальник Генерального штаба Сергей КИРИЧЕНКО.

“В этом году, к сожалению, мы не сберегли 18 военнослужащих, которые погибли во время выполнения служебных заданий”, - сказал С.КИРИЧЕНКО, отметив, что погибли 4 офицера, 6 военнослужащих-контрактников и 8 военнослужащих срочной службы.

Он отметил, что это значительно меньше, чем в прошлом году, но оборонное ведомство понимает, что каждая гибель является трагедией для семьи и командиров, которые пытаются сделать все возможное, чтобы не было таких случаев.

“Мы постараемся в следующем году, чтобы максимально сделать невозможным гибель военнослужащих во время выполнения заданий по назначению”, - сказал С.КИРИЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что в этом году также погибло 62 военнослужащих вне службы – в отпусках, в результате ДТП, были случаи самоубийств, в результате нарушения правил личной безопасности.

“Это большая проблема, и мы – военные всех уровней – не устраняемся, чтобы предупредить такие случаи. Мы проводим серьезную работу с военнослужащими, с семьями, женами, проводим работу через Совет офицеров, чтобы предупредить такие случаи”, - заверил он.

В то же время С.КИРИЧЕНКО сообщил, что в течение года было зафиксировано 109 случаев нарушений уставных отношений, из них в 18 случаях военные получили травмы.

Он отметил, что в соответствии с приказом Министерства обороны такие случаи не скрываются, а командиры воинской части, в случае выявления таких случаев, поощряются, чтобы уменьшить их количество.