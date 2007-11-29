Северодонецк-2 должен объединить Украину?

Один из инициаторов ІІ съезда депутатов всех уровней в Северодонецке, председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО заверяет, что съезд будет проводиться с целью объединения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на сессии Луганского облсовета.

В своей речи В.ГОЛЕНКО еще раз подтвердил, что в январе-феврале следующего года в Северодонецке планируется провести ІІ съезд депутатов всех уровней.

Он подчеркнул, что острая потребность в проведении этого съезда обусловлена «тотальной политикой украинизации».

«Основная цель следующего съезда – объединить страну, сняв вопрос двуязычности», – отметил В.ГОЛЕНКО.

По его словам, участники съезда будут обсуждать исключительно гуманитарные вопросы, в частности: притеснение русского языка через политику украинизации Востока и Юга Украины, реабилитация воинов ОУН-УПА, противостояние украинской и российской культур и угроза возрождения национализма.

В.ГОЛЕНКО также напомнил депутатам облсовета, что вчера исполнилась третья годовщина со дня проведения в Северодонецке первого съезда депутатов всех уровней. По его словам, тот съезд предотвратил раскол Украины.

Кроме того, В.ГОЛЕНКО отметил, что его лично удивил факт направления группы специалистов СБУ в Луганскую область после принятия решения о проведении ІІ съезда депутатов в Северодонецке. «Никаких вопросов, которые посягали бы на целостность государства, на съезде не будет обсуждаться», – сказал он.

В то же время в своем выступлении председатель Луганского облсовета так и не назвал окончательную дату проведения съезда.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября с.г. председатель Луганского областного совета В.ГОЛЕНКО сообщил об инициативе провести в Северодонецке второй съезд депутатов всех уровней. По его словам, на съезд предложено вынести гуманитарные и языковые вопросы, ориентировочно он состоится в январе-феврале следующего года.

Один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА заявила, что Партия регионов не принимала решение о проведении съезда в Северодонецке, это инициатива одного из членов партии Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО.

Обращение инициативной группы по проведению съезда подписали председатель Луганского, Харьковского, Днепропетровского, Херсонского и Полтавского облсоветов В.ГОЛЕНКО, Василий САЛЫГИН, Владимир ДЕМЕХИН, Юрий ВИЛКУЛ и Александр УДОВИЧЕНКО; первый заместитель председателя Верховной Рады Крыма Сергей ЦЕКОВ, мэры Симферополя и Николаева Геннадий БАБЕНКО и Владимир ЧАЙКА, секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО, а также народный депутат В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Служба безопасности Украины заявила, что принимает меры, направленные на недопущение повторения сепаратистских проявлений, которые наблюдались три года тому назад на съезде в Северодонецке Луганской области. По информации начальника пресс-службы СБУ Марины ОСТАПЕНКО, в ведомстве создана специальная группа специалистов, которая уже выехала в Луганскую область с целью безотлагательного принятия предусмотренных законами мер с целью недопущения проявлений и посягательств на территориальную целостность и конституционный строй в государстве.

Справка УНИАН. 28 ноября 2004 года в городе Северодонецке Луганской области состоялся съезд депутатов и государственных служащих различных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины. На этом собрании в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины звучали призывы о нарушении суверенитета, территориальной целостности Украины, ее расколе и образовании отдельных территориальных объединений.