Автовокзал в Ивано-Франковске эвакуировали из-за ”мины”
15:11, 29 ноября 2007Общество
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"Террориста" разыскивают
Сегодня в 12 часов 5 минут в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области поступило анонимное сообщение о заминировании здания автовокзала.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Ивано-Франковской области, на место сразу же выехала дежурная стража государственной пожарной части №1, руководители МЧС в области, следственно-оперативная группа управления МВД в области. Из здания вокзала были эвакуированы пассажиры.
К счастью, факт заминирования не подтвердился. Правоохранительные органы устанавливают личность телефонного «террориста».
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