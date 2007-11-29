Автовокзал в Ивано-Франковске эвакуировали из-за ”мины”

Сегодня в 12 часов 5 минут в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области поступило анонимное сообщение о заминировании здания автовокзала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Ивано-Франковской области, на место сразу же выехала дежурная стража государственной пожарной части №1, руководители МЧС в области, следственно-оперативная группа управления МВД в области. Из здания вокзала были эвакуированы пассажиры.

К счастью, факт заминирования не подтвердился. Правоохранительные органы устанавливают личность телефонного «террориста».