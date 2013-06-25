В Украине усилят борьбу с неплательщиками алиментов

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, вопиющим нарушением прав ребенка является невыполнение одним из родителей своих родительских обязанностей.

“Чаще всего это уклонение от уплаты алиментов. Почти каждое четвертое обращение (детей - УНИАН) касается неуплаты алиментов. К сожалению, механизм государственного принуждения по уплате алиментов несовершенен”, - сказал Павленко.

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Уполномоченный отметил, что это касается не только злостных неплательщиков алиментов, но и тех, кто какое-то время не платит алименты. Павленко считает, что наказание не должно предусматривать заключение за решеткой, потому что пользы от этого нет. Наказание должно носить финансовый характер, включая выполнение общественных или исправительных работ.

“Родители мало общаются с детьми, родители часто не знают, чем живет их ребенок, что его реально тревожит, с какими проблемами ребенок сталкивается. Социологическое исследование наше показало, что почти 40% родителей не знают, что ребенок делает после школы”, - сказал Павленко.

Он подчеркнул, что почти треть родителей не знает, какие у ребенка реальные оценки в школе, подавляющее большинство родителей общаются с детьми не более пяти минут в день.

“При этом основной вопрос: как дела в школе? Ответ часто родителей не интересует. Ответ “хорошо” их полностью удовлетворяет”, - подчеркнул Павленко.