В Украине ограничат содержание воды в мясе птицы

Соблюдение показателя содержания влаги в птице является обязательным для стран Европейского Союза. Поэтому такое нормативное нововведение позволит украинским птицеводам значительно увеличить свое присутствие на рынке ЕС. Об этом сообщают в Минэкономразвития.

Институт птицеводства Национальной академии аграрных наук Украины по заказу Министерства аграрной политики и продовольствия разработал новый национальный стандарт. Согласно ему, показатель массовой доли влаги, выделяемой при размораживании мяса, должен составлять 4%. Вступит в действие новый стандарт с 1 июля 2014 г.

Согласно новой норме, массовая доля влаги, выделяющейся при размораживании мяса птицы, должна составлять 4%.

Соблюдение показателя содержания влаги в птице является обязательным для стран Европейского Союза. Там он определяется в зависимости от способа охлаждения. В частности, для воздушного охлаждения - 1,5%, для воздушно-водного - 3,3%, для водного - 5,1%. Что касается стандартов Российской Федерации, то этот показатель равен 4% для водного охлаждения.

Поэтому новый стандарт, который соответствует требованиям как Европы, так и России, позволит увеличить экспорт украинской продукции птицеводства. Также усилению присутствия на иностранных рынках будет способствовать то, что показатель влаги при размораживании может определяться договором-контрактом со страной-импортером.

В свою очередь, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов называл гармонизацию украинских технических регламентов с европейским законодательством одной из важнейших задач.

"Для меня, как для министра, это одно из самых приоритетных направлений. Важно, что уже утвержден четкий план в отношении очень интенсивной разработки и внедрения этих технических регламентов. Конечно, будет сопротивление, но по всем направлениям - средства передвижения, вода, воздух, экология - мы будем принимать такие регламенты, которые максимально приблизят нас к Евросоюзу. Более того, ЕС выделил нам деньги, и мы будем привлекать специалистов из ЕС, чтобы эти регламенты были максимально быстро сделаны", - заявлял Прасолов.

Как ранее отмечал министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, продукция отечественного птицеводства станет более конкурентоспособной на внешнем рынке, когда в Украине будет установлен единый показатель содержания влаги. Кроме того, нормирование содержания влаги поможет защитить украинского потребителя от мяса с повышенным ее уровнем - отечественного и импортного.